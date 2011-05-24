Міліція діяла законно при знесенні «Лісового» у Києві – Могильов

Київ. 24 травня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ запевняє, що міліція діяла законно під час знесення ринку «Лісовий» у Києві.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» (№80 від 24 травня).

Коментуючи інформацію про те, що після подій на ринку ”Лісовий” 16 травня були повідомлення про постраждалих у результаті сутичок з міліцією, А.МОГИЛЬОВ сказав: «У мене немає відомостей про травмованих. На ринку ”Лісовий” усе було виконано згідно із законом».

За його словами, рішення про знесення об`єктів приймає не міліція, і було відповідне розпорядження прокуратури про те, що кіоски на ринку розміщені незаконно.

«Комунальні служби прийшли виконати це розпорядження, а міліція – забезпечити охорону громадського порядку, що є однією з її головних функцій. Якщо хтось намагається заважати працівникові міліції виконувати його обов`язки – це правопорушення, яке, природно, має бути припинене. Для цього передбачені певні заходи – фізична дія, спецзасоби, а в особливих випадках – навіть зброя. Неприпустимо, аби хтось бодай торкався до міліціонера», - сказав міністр. Він наголосив, що в будь-якій західній країні навіть при спробі нападу на поліцейського той має право без попередження стріляти на поразку.

А.МОГИЛЬОВ відзначив, що вимогу працівника міліції можна оскаржити, але її необхідно виконати. «Якщо хтось вважає, що міліціонер порушив закон, він може звернутися в прокуратуру чи МВС. Я гарантую, що наша служба внутрішньої безпеки у всьому розбереться без найменшої спроби прикрити себе чи захистити честь мундира», - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня працівники комунального підприємства «Київблагоустрій» на виконання розпорядження прокуратури Деснянського району столиці почали демонтаж малих архітектурних форм, розташованих по вулиці Кіото, 10.

За даними Центру громадських зв`язків ГУ МВС України в місті Києві, працівники держпідприємства виконували розпорядження прокуратури про демонтаж п`яти кіосків, але їм почали чинити опір власники споруд.

Для охорони правопорядку і забезпечення виконання розпорядження під час процедури демонтажу МАФів було задіяно близько 100 працівників міліції. В результаті за непокору працівникам міліції було затримано 13 осіб. Вісьмох з 13 Деснянський районний суд засудив до різних термінів адміністративних арештів.

За інформацією низки ЗМІ, в результаті інциденту постраждали близько 10 людей.