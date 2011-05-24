Серед 33 затриманих, які брали штурмом цукрозавод, - 12 судимих

Вінниця. 24 травня. УНІАН. Серед 33 затриманих, які прибули з Черкаської області на Кирнасівський цукровий завод Вінницької області, та брали участь у силовому конфлікті з місцевим населенням, 12 виявилися раніше судимими за тяжкі та особливо тяжкі злочини.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Управління МВС у Вінницькій області.

Нагадаємо, 19 травня близько 5-ї години ранку на території колишнього Кирнасівського цукрового заводу, що в Тульчинському районі на Вінниччині внаслідок конфлікту, який виник між колишніми працівниками підприємства з числа місцевих жителів та прибулими на завод особами у супроводі представника від ТОВ, якому було продано майновий комплекс заводу, помер чоловік. За даними міліції, за медичною допомогою до Тульчинської районної лікарні після силового протистояння на заводі звернулося 15 громадян, з яких 6 були госпіталізовані. Наразі троє перебувають у лікарні.

До територіального підрозділу міліції було доставлено 33 прибулих на підприємство осіб. Вони виявилися жителями Черкаської області, найнятими власником для виконання робіт на підприємстві. Як зазначили в міліції, на сьогодні підстави їх перебування на підприємстві з’ясовуються та буде дана правова оцінка їх діям.

Водночас, 20 травня суд звільнив під заставу у 8 тисяч гривень підозрюваного в завданні тілесних ушкоджень середньої тяжкості 66-річний місцевій жительці, який був затриманий працівниками міліції в порядку статті 115 КПК України.

Крім того, міліція перевіряє законність продажу майнового комплексу колишнього Кирнасівського цукрового заводу черкаському ТОВ. Як повідомлялося раніше, з 2006 року підприємство не здійснює господарську діяльність. З березня 2011 року власником комплексу будівель та споруд колишнього цукрозаводу стало київське ТОВ, а обладнання майнового комплексу – черкаське ТОВ.

Як йдеться в повідомленні, в ході перевірки господарської діяльності черкаського ТОВ з’ясувалося, що товариство займається заготівлею металобрухту, тому на обладнання заводу, яке оцінюється на суму понад 8 млн. грн., скоріше за все чекала участь перетворитися на брухт.

З метою перевірки законності приватизації заводу УДСБЕЗ УМВС затребувало пакет документів щодо переходу права власності на об’єкти нерухомості заводу та обладнання.

Наразі охорона громадського порядку на прилеглій до колишнього цукрового заводу забезпечується працівниками міліції територіального підрозділу в цілодобовому режимі.