В Одесі троє жінок збували фальсифіковані парфуми

Одеса. 24 травня. УНІАН. Правоохоронці викрили трьох жительок Одеси, які на території ТзОВ організували збут фальсифікованої парфумерної продукції торгівельних марок відомих світових брендів.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, в правопорушників вилучено продукції на понад 1 млн. грн.

Слідчий відділ міськуправління внутрішніх справ порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.229 «Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару» КК України.