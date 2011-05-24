Затримали посадовця управління у справах захисту прав споживачів

Тернопіль. 24 травня. УНІАН. У Тернополі за хабарництво затримано посадовця обласного управління у справах захисту прав споживачів.

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокурора Тернопільської області Леся ДОЛІШНА, працівниця управління вимагала від підприємця, який вчинив правопорушення у сфері торгівлі, хабара у сумі 200 доларів. За цю суму вона пообіцяла пом’якшити міру відповідальності.

Стосовно хабарниці старший слідчий прокуратури Тернополя порушив кримінальну справу за фактом вимагання та одержання хабара (ст. 368 Кримінального кодексу України).