На Дніпропетровщині заарештовано двох лікарів

Дніпропетровськ. 25 травня. УНІАН. На Дніпропетровщині 20 травня рішенням суду заарештовано голову спеціальної лікарської комісії та лікуючого лікаря медзакладу при одному з слідчих ізоляторів в області, які сприяли у звільненні від покарання винного у вбивстві чоловіка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

У 2007 р. 24-річного громадянина Р. за вбивство було засуджено до 15 років позбавлення волі. Однак у квітні 2010 р. до суду надійшли матеріали щодо тяжкої хвороби засудженого (цирозу печінки), на підставі яких суд звільнив його від подальшого відбування покарання – 12 років позбавлення волі.

В подальшому виявилось, що акт про стан здоров’я засудженого був сфальсифікований. Його підробили службові особи багатопрофільної лікарні при СІЗО (в тому числі лікар, що лікував засудженого та голова спеціальної лікарської комісії), внаслідок чого вбивця опинився на свободі. Наразі він оголошений у розшук. Стосовно лікарів було порушено кримінальну справу за фактом службового підроблення.

Слідство у кримінальній справі триває. Лікарям загрожує покарання від 5 до 10 років позбавлення волі.