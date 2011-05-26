Донецький депутат отримав строк за хабарництво

Донецьк. 26 травня. УНІАН. До п'яти років позбавлення волі засуджений депутат міської ради одного з районів Донеччини, який вимагав хабар у працівника приватного підприємства за не проведення ним депутатських перевірок фінансової діяльності ПП.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю ГУ МВС України в Донецькій області, події розвивалися в кінці 2008 на початку 2009 років.

«Депутат, про якого йде мова, при органі місцевого самоврядування головував в постійно діючій комісії з питань освіти, охорони здоров'я і культурно-масової роботи», - повідомила прокурор відділу прокуратури області Тетяна Міщенко.

За її словами, він неодноразово перед міським головою ініціював питання про проведення перевірки об'ємів виконаних робіт при реконструкції очисних споруд міста. На ці цілі місцевий бюджет виділив близько трьох мільйонів гривень, роботи проводила бригада робітників під керівництвом майстра ділянки субпідрядної організації. Депутатська комісія була створена, але ініціатор до неї включений не був. Що не перешкодило йому звернутися до майстра з вимогою про передачу йому 100 тисяч гривень за відмову від перевірки фінансово-господарській діяльності в частині об'єму виконаних робіт. Не відчуваючи за собою порушень, майстер відмовився від такої «пропозиції».

«Щоб до його вимоги віднеслися серйозніше, хабарник своїм депутатським запитом добився права вивчення всієї документації по першій черзі реконструкції очисних споруд. І знову звернувся до того ж майстра з вимогою хабара, тільки вже значною збільшеного – 100 тис. грн. і 50 тис. доларів США, обіцяючи при цьому сприяння не лише при проведенні перевірки депутатською комісією, але і в отриманні підряду на другу чергу реконструкції. В ході неодноразових телефонних переговорів сторони зійшлися на 20 тисячах євро. Під час передачі гривневого еквіваленту вказаної суми фігурант і був затриманий», - розповіла Тетяна Міщенко.

Кримінальна справа розслідувалася за ч.3 ст.368 КК, в кінці березня цього року підсудний був засуджений до п'ятирічного терміну позбавлення волі і конфіскації майна, що належить йому.

Колишній депутат оскаржив вирок районного суду і найближчим часом крапку в цій справі поставить Апеляційний суд Донецької області.