Директор комунального підприємства Одеси попалася на хабарі
10:38, 31 травня 2011Кримінал
0 0
Вимагала гроші за місце на пляжі
Одеса. 31 травня. УНІАН. Правоохоронці затримали директора одного з комунальних підприємства міста Одеси за хабарництво.
Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.
За матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області прокуратурою міста Одеси порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно директора одного з комунальних підприємства.
Вона вимагала та отримала 1 тисячу доларів США хабара від приватного підприємця за узгодження місця розташування торгівельного майданчика на території міського пляжу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter