Директор комунального підприємства Одеси попалася на хабарі

Одеса. 31 травня. УНІАН. Правоохоронці затримали директора одного з комунальних підприємства міста Одеси за хабарництво.

Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

За матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області прокуратурою міста Одеси порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно директора одного з комунальних підприємства.

Вона вимагала та отримала 1 тисячу доларів США хабара від приватного підприємця за узгодження місця розташування торгівельного майданчика на території міського пляжу.