У Чечні затримано підозрюваного у вбивстві Ганни Політковської

Київ. 31 травня. УНІАН. У Чечні затриманий Рустам Махмудов, якого слідство вважає виконавцем вбивства журналістки «Новой газеты» Ганни Політковської.

Як повідомляє Газета.Ру, про це радіостанції «Эхо Москвы» повідомив адвокат Мурад Мусаєв, який захищає інтереси одного з братів Р.Махмудова. Їх судили у справі про вбивство Г.Політковської і виправдали присяжні.

За словами адвоката, старшого з братів, який досі був у розшуку, затримали вранці у вівторок в будинку батьків у Чечні.

М.Мусаєв привітав затримання Р.Махмудова, оскільки це дуже сильно вплине на подальший хід розслідування вбивства Г.Політковськох. На думку М.Мусаєвва, Р.Махмудов найближчим часом буде доставлений до Москви.

19 лютого 2009 року присяжні виправдали Джабраїла та Ібрагіма Махмудових, а також екс-співробітника МВС Сергія Хаджикурбанова і екс-співробітника ФСБ Павла Рягузова.

Пізніше Верховний суд Росії скасмував виправдувальний вирок, а також повернув справу до Генпрокуратури для об`єднання із загальною кримінальною справою, розслідування за якою тривало. Відповідно до рішення Верховного суду справу стосовно Махмудових, С.Хаджикурбанова і П.Рягузова мають об`єднати зі справою стосовно оголошеного в розшук Р.Махмудова.

С.Хаджикурбанов підозрюється в тому, що він одержав замовлення від людей, незадоволених статтями Г.Політковської, на її вбивство. За версією слідства, з метою організації замаху він звернувся до свого знайомого Р.Махмудова, а той залучив до справи своїх братів.

16 березня цього року голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін заявив, що слідство у справі про вбивство Г.Політковської навряд чи зможе одержати прямі докази для представлення в суді.