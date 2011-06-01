В Україні кожен 30-й злочин скоєно неповнолітніми – МВС

Київ. 1 червня. УНІАН. В Україні кожен 30-й злочин скоєно неповнолітніми. Серед злочинів, скоєних дітьми, переважають крадіжки, які становлять близько 70% від загальної кількості злочинів, скоєних дітьми. Крім того, неповнолітні найчастіше скоюють злочини майнового характеру, де серед об’єктів посягання найбільше мобільних телефонів.

Як повідомляє прес-служба УЗГ МВС України, про це сказала заступник начальника УКМДС МВС України Уляна КОТЛЯРОВА під час брифінгу про діяльність органів внутрішніх справ щодо захисту прав та законних інтересів дітей.

Як зазначила фахівець, порівняно з 2000-им роком рівень злочинів, скоєних підлітками, знизився більш, ніж удвічі (з 37 до 17,5 тисяч). Однак, порівняно з серединою 2009 року, кількість учинених неповнолітніх злочинів зросла через зміни, внесені до українського законодавства, адже зменшилася сума, необхідна для порушення кримінальної справи (з майже 900 до приблизно 90 гривень).

За словами У.КОТЛЯРОВОЇ, основним чинником скоєння правопорушень підлітками є їхня незайнятість у позаурочний час, оскільки практично кожен другий із загальної кількості злочинів скоєний неповнолітніми, які ніде не навчаються та не працюють.

Головний спеціаліст відділу моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ Олексій ЛАЗАРЕНКО на початку свого виступу зазначив, що 24 травня цього року Президент України підписав Указ № 597/2011 «Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні». Він відзначив позитивність цього документу, оскільки основним завданням Концепції є змінення функції правосуддя стосовно дитини з каральної на відновну, аби дати їй шанс повернутися до повноцінного життя у суспільстві.

Крім того, на брифінгу повідомили про розроблену міністерством Комплексну цільову програму профілактичної роботи з неповнолітніми на 2011-2016 роки, якою передбачено охоплення різних категорій дітей, у першу чергу тих, які перебувають на обліках в ОВС за вчинення злочинів і правопорушень, а також підлітків із девіантною поведінкою.

За інформацією заступника начальника УКМДС МВС України Володимира ЗГОДЬКО, упродовж цього року потерпілими від злочинів стали близько 14 тис. підлітків, з яких близько 3,4 тисяч – діти у віці до 14 років. Причому жертвами тяжких та особливо тяжких злочинів (умисних убивств, замахів на їх скоєння та інших) стали майже 3 тис. дітей.

За скоєння правопорушень до органів внутрішніх справ було доставлено понад 14 тис. дітей, серед яких 2,2 тис. – бездоглядних та безпритульних.