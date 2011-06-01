В Одесі двоє молодиків продавали заборонені курильні суміші

Одеса. 1 червня. УНІАН. В Одесі в одному з підвальних приміщень на вул. Великій Арнаутській, оперативники затримати продавців заборонених курильних сумішей. Ними виявилися 28-річний мешканець Біляївського району Одеської області та 29-річний одесит. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Одеській області.

Як з'ясували оперативники, «заборонений бізнес» приносив торговцям не погані гроші. У день удавалося реалізовувати до 50 пакетиків курильних сумішей. За один пакетик такої суміші покупець платив по 50 грн, а за нюхальні порошки по 125. Декілька тисяч гривень на день, саме такий виторг складала щоденна каса одеського підвальчика. Клієнтами були переважно молоді люди віком від 18 до 35 років.

Загалом, під час проведення огляду підвального приміщення було вилучено 19 пакетиків з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору та два поліетиленових пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору.

Вилучені пакетики з рослинною масою були направлені на дослідження, яке покаже їх склад і кількість отруйних речовин, що містяться в них.

У межах кримінальної справи проводяться оперативні і слідчі дії, направлені на встановлення каналів придбання наркотика і причетних до нього осіб.

Відповідно до чинного законодавства затриманим хлопцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 8 років.

Як повідомляв УНІАН в червні 2010 року Кабінет Міністрів України заборонив продавати в Україні курильні суміші, прирівнявши їх до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.