На заході України до охорони пляжів залучать внутрішні війська

Львів. 1 червня. УНІАН. Військовослужбовці Західного територіального командування внутрішніх військ разом з працівниками міліції візьмуть участь у спецоперації «Берег». Про це УНІАН повідомив начальник групи зв’язків з громадськістю, та ЗМІ управління Західного територіального командування ВВ МВС України підполковник Вадим Голуб.

Операція проводиться з метою забезпечення безпеки громадян в місцях масового відпочинку, попередження та припинення правопорушень, виявлення осіб, які розшукуються за скоєння злочинів.

Впродовж літа 2011 року військовослужбовці внутрішніх військ разом із міліціонерами відпрацьовуватимуть лісопаркові зони, пляжі, місця масового відпочинку, кемпінги і та ін з метою вилучення з цих місць осіб схильних до скоєння злочинів та тих які порушують громадський порядок.

До участі у спеціальній операції «Берег» у Львові, Тернополі, Рівному, Ужгороді, Хмельницькому, Кам`янець-Подільському, Чернівцях, Калуші, Івано-Франківську, Луцьку залучатимуться близько 130 військових правоохоронців.

В загальному громадський порядок у західному регіоні України охоронятимуть близько 400 військовослужбовців внутрішніх військ.