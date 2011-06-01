На хабарі попався начальник відділу управління юстиції

Донецьк. 1 червня. УНІАН. Органами прокуратури Донецької області порушено кримінальну справу стосовно начальника відділу державної виконавчої служби одного з райміськуправління юстиції за вимагання хабара в розмірі 3 тисяч доларів США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, встановлено, що чиновник вимагав хабар у розмірі 3 тис. доларів США, а отримав 1 тис. доларів США.

Натомість він обіцяв громадянину, який звернувся до нього, провести переоцінку приватного житла (квартири).

Кримінальну справу порушено за ст. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара).

Стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.