На хабарі попався начальник відділу управління юстиції
16:18, 01 червня 2011Кримінал
0 0
Вимагав $3 тис.
Донецьк. 1 червня. УНІАН. Органами прокуратури Донецької області порушено кримінальну справу стосовно начальника відділу державної виконавчої служби одного з райміськуправління юстиції за вимагання хабара в розмірі 3 тисяч доларів США.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, встановлено, що чиновник вимагав хабар у розмірі 3 тис. доларів США, а отримав 1 тис. доларів США.
Натомість він обіцяв громадянину, який звернувся до нього, провести переоцінку приватного житла (квартири).
Кримінальну справу порушено за ст. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара).
Стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter