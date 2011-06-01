Затримано підозрюваного у спробі підпалу офісу Партії регіонів

Одеса. 1 червня. УНІАН. В Одесі працівники міліції затримали 20-річного безробітного, якого підозрюють у спробі підпалу в січні офісу Партії регіонів на вулиці Прохорівській, 16. Про це повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю Управління МВС України в області.

У квартирі підозрюваного проведено обшук, проте в міліції не повідомляють, чи знайдені речові докази, що дають змогу встановити його причетність до спроби підпалу 21 січня цього року партійного офісу.

Як повідомлялося, у справі про підпал місцевого офісу Партії регіонів одеська міліція 27 травня затримала і допитала 32-річного журналіста Богдана Осинського як свідка.

Також нарядом міліції був проведений обшук у квартирі Б.Осинського, в ході якого були вилучені, зокрема, персональний комп`ютер журналіста, диктофон, мобільний телефон, теки з газетами, де зберігалися публікації.

Коментуючи ситуацію із затриманням міліцією журналіста, відомий одеський громадський діяч Андрій Юсов висловив думку, що «Богдану Осинському мстять за його політичні погляди. Він має чітку життєву позицію і не приховує її. Обшук на квартирі журналіста і його доставка у відділення міліції схожі за помсту. Він не раз критикував діяльність місцевої влади, насамперед, мера Одеси Олексія Костусєва».

Нагадаємо, 21 січня 2011 року в Одесі невідомий зловмисник кинув пляшку із запальною сумішшю в офіс міської організації Партії регіонів, унаслідок чого було розбито шибку. Люди не постраждали. Відповідальність за споєння взяла на себе досі не відома в Одесі організація антиглобалістів.