Службовці підприємства попалися на махінаціях із тарифами

Вінниця. 6 червня. УНІАН. За матеріалами сектору ДСБЕЗ Гайсинського райвідділу УМВС України у Вінницькій області слідчим управлінням порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.222 КК України (шахрайство з фінансовими ресурсами) відносно службових осіб комунального підприємства “Гайсинтеплокомуненерго”.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, вони впродовж 2008-2009 років, з метою отримання з державного бюджету субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах, внесли до розрахунків обсягів заборгованості за спожиті електроенергію та газ завідомо неправдиві відомості.

У результаті протиправних дій державі завдано збитки на 248 тис. грн.