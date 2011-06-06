Справу щодо організаторів підпільного казино передано до суду
14:03, 06 червня 2011Кримінал
0 0
Розмістили 75 гральних автоматі
Київ. 6 червня. УНІАН. Прокуратура Києва затвердила обвинувальний висновок та передала на розгляд Голосіївського районного суду столиці кримінальну справу щодо чотирьох учасників організованої злочинної групи, які організували діяльність у місті розважального закладу, в якому розмістили 75 гральних автоматів.
Як повідомили УНІАН у пресс-службі прокуратури столиці, у ході досудового слідства було встановлено, що внаслідок здійснення злочинної діяльності учасники організованої групи одержували незаконний прибуток, на що вказують вилучені під час обшуку грального залу понад 35 тис. грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter