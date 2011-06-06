Справу щодо організаторів підпільного казино передано до суду

Київ. 6 червня. УНІАН. Прокуратура Києва затвердила обвинувальний висновок та передала на розгляд Голосіївського районного суду столиці кримінальну справу щодо чотирьох учасників організованої злочинної групи, які організували діяльність у місті розважального закладу, в якому розмістили 75 гральних автоматів.

Як повідомили УНІАН у пресс-службі прокуратури столиці, у ході досудового слідства було встановлено, що внаслідок здійснення злочинної діяльності учасники організованої групи одержували незаконний прибуток, на що вказують вилучені під час обшуку грального залу понад 35 тис. грн.