Два військові містечка на Одещині повернуто Міноборони

Одеса.7 червня. УНІАН. В Одеській області два військові містечка повернуто в підпорядкування Міністерства оборони України. Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Болградським районним судом Одеської області задоволено адміністративний позов військового прокурора Болградського гарнізону до місцевої райради, скасовано рішення цієї ради про вилучення земельних ділянок двох військових містечок, загальною площею понад 2 тис. га, балансовою вартістю 16,7 млн. грн. та зобов'язано повернути вказані вище земельні ділянки оборонному відомству.

На виконання рішення суду земельні ділянки звільнені та за актом прийому-передачі від 30 травня 2011 року передані Міністерству оборони України.