Посадовець вимагав хабар за прийняття на військову службу

Київ. 8 червня. УНІАН. В Івано-Франківській області за отримання 1,3 тисячі доларів хабара викрито начальника штабу військової частини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, ці гроші офіцер вимагав у громадянина за сприяння у прийнятті на військову службу за контрактом.

Наразі за цим фактом прокуратурою Івано-Франківського гарнізону порушено кримінальну справу.