Посадовець вимагав хабар за прийняття на військову службу
15:10, 08 червня 2011Кримінал
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Затримано начальника штабу в/ч
Київ. 8 червня. УНІАН. В Івано-Франківській області за отримання 1,3 тисячі доларів хабара викрито начальника штабу військової частини.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, ці гроші офіцер вимагав у громадянина за сприяння у прийнятті на військову службу за контрактом.
Наразі за цим фактом прокуратурою Івано-Франківського гарнізону порушено кримінальну справу.
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