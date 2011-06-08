Посадовець вимагав хабар за прийняття на військову службу

15:10, 08 червня 2011
Кримінал
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Затримано начальника штабу в/ч

Київ. 8 червня. УНІАН. В Івано-Франківській області за отримання 1,3 тисячі доларів хабара викрито начальника штабу військової частини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, ці гроші офіцер вимагав у громадянина за сприяння у прийнятті на військову службу за контрактом.

Наразі за цим фактом прокуратурою Івано-Франківського гарнізону порушено кримінальну справу.

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