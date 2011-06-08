Правоохоронці України та Польщі «репетирували» матчі Євро

Київ. 8 червня. УНІАН. 7 червня, у Варшаві, відбувся дружній футбольний матч між командами Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства внутрішніх справ та Адміністрації Республіки Польща.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв‘язків з громадськістю МВС України, особливість цієї спортивної зустрічі полягала у складі команд. Окрім студентів Національної академії внутрішніх справ – з української сторони та офіцерів поліції – з польської, у матчі прийняли участь представники керівництва - начальник ГУМВС України в м. Києві генерал-лейтенант міліції Олексій Крикун та Головний комендант поліції Республіки Польща, генеральний інспектор Анджей Матеюк. Також до складу української команди входив легендарний футболіст, радник Міністра внутрішніх справ на громадських засадах Леонід Буряк.

«Гра проходила на рівних - доволі гарно та інтенсивно. Але єдина помилка нашої оборони призвела до взяття воріт», - зазначив Леонід Буряк.

«І хоча результатом матчу став рахунок 1:0 на користь команди Польщі, всі учасники футбольного змагання залишилися задоволеними. Тому що метою зустрічі було перш за все встановлення довірливих стосунків та взаєморозуміння між працівниками міліції України та поліції Польщі – що так необхідно напередодні масштабнішого футбольного змагання – Євро-2012», - наголошується у повідомленні.

Леонід Буряк висловив переконання в тому, що Євро-2012 буде проведено на високому рівні та «після нього населення країни прокинеться у зовсім іншій державі – більш комфортабельній».

«Польща – гарний приклад для українців, оскільки громадяни та уряд цієї країни уважніше відносяться до міліції. Всі ми живемо у неспокійний час, а міліція – це гарант добробуту», - наголосив Леонід Буряк.





Головний комендант поліції Республіки Польща Анджей Матеюк та радник Міністра внутрішніх справ на громадських засадах Леонід Буряк



Анджей Матеюк вручає кубок українцям