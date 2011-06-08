Апеляційний суд підтвердив законність справи проти Тимошенко

Київ. 8 червня. УНІАН. Апеляційний суд міста Києва підтвердив законність порушення кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО за підписання нею газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, суд відхилив скаргу Ю.ТИМОШЕНКО, підтвердивши законність постанови Печерського районного суду столиці від 16 травня 2011 року.

Крім того, суд зауважив, що не у його повноваженнях розглядати справу по суті і надавати оцінку доказам, які містяться у матеріалах справи.



