На Запоріжжі затримано слідчих-хабарників

18:44, 08 червня 2011
Кримінал
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Вимагали $1 тис.

Запоріжжя. 8 червня. УНІАН. Співробітники Служби безпеки України викрили та припинили протиправну діяльність працівників слідчого відділу Жовтневого РВ Запорізького міського управління ГУ МВС України в Запорізькій області. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Встановлено, що зловмисники вимагали гроші від приватної підприємниці за вирішення питання щодо непритягнення її до кримінальної відповідальності.

У результаті спецоперації, співробітники СБУ спільно з органами прокуратури затримали двох офіцерів міліції під час одержання в службовому кабінеті хабара 1 тис. доларів США.

За матеріалами СБУ прокуратурою Запорізької області щодо хабарників порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

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