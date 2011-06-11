Начальник Південного відділення енергонагляду затриманий за хабар

Сімферополь. 11 червня. УНІАН. Прокуратура Ялти порушила кримінальну справу за фактом отримання 52,5 тис. доларів хабара начальником Південного відділення енергонагляду інспекції Держенергонагляду в кримському регіоні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Криму.

«Він був затриманий 9 червня при отриманні грошей шляхом вимагання за узгодження технічних умов на підключення до електромереж туркомплексу», - йдеться у прес-релізі відомства.

Справа порушена за ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України (Одержання хабара).

Ведеться слідство. Вирішується питання про обрання для чиновника запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.