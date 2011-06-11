Начальник Південного відділення енергонагляду затриманий за хабар
10:16, 11 червня 2011Кримінал
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Вимагав 52 тисячі доларів
Сімферополь. 11 червня. УНІАН. Прокуратура Ялти порушила кримінальну справу за фактом отримання 52,5 тис. доларів хабара начальником Південного відділення енергонагляду інспекції Держенергонагляду в кримському регіоні.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Криму.
«Він був затриманий 9 червня при отриманні грошей шляхом вимагання за узгодження технічних умов на підключення до електромереж туркомплексу», - йдеться у прес-релізі відомства.
Справа порушена за ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України (Одержання хабара).
Ведеться слідство. Вирішується питання про обрання для чиновника запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
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