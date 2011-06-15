Україну відвідає комісар ЄС з внутрішніх справ

Київ. 15 червня. УНІАН. Україну 15-16 червня відвідає комісар ЄС з внутрішніх справ Сесілія МАЛЬМСТРЬОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.

Програмою перебування передбачені зустрічі єврокомісара з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, першим віце-прем’єр-міністром України, головою Координаційного центру з виконання плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України Андрієм КЛЮЄВИМ, міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ.

За словами О.ДИКУСАРОВА, головною метою візиту комісара ЄС до України буде обговорення прогресу у виконанні Україною плану дій щодо лібералізації візового режиму.

16 червня С.МАЛЬМСТРЬОМ на чолі делегації ЄС візьме участь у міністерському засіданні Україна-ЄС з питань юстиції, свободи та безпеки.