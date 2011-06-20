На хабарі попався в. о. мера одного з міст Луганщини

Київ. 20 червня. УНІАН. Працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України спільно з УБОЗ Запорізької області та Бердянською міжрайонною прокуратурою затримали під час отримання хабара на гарячому виконуючого обов’язки міського голови одного з міст Луганської області та директора комунальної оздоровчої бази відпочинку тієї ж міськради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, вказані особи вимагали та отримали «відкат» у сумі 13 тисяч гривень від керівника фірми, на рахунки якої у травні цього року було перераховано 77 тисяч бюджетних гривень на придбання меблів для бази відпочинку.

Наразі за отримання хабара стосовно фігурантів порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

