СБУ завершило слідство у справі екс-посадовців ДП «Укргеофізика»

Київ. 22 червня. УНІАН. Слідчий відділ Управління СБУ в Києві завершив досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням двох колишніх начальників Київської геологорозвідувальної експедиції державного підприємства «Укргеофізика» у розтраті бюджетних коштів.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі УСБУ в Києві, слідством встановлено, що керівники закладу у 2006-2007 роках уклали угоду з фіктивним підприємством начебто на проведення ремонту геофізичного обладнання, на підставі чого кошти з державного бюджету у сумі 2 млн. 846 тис. грн. були переведені на рахунок неіснуючої фірми. Надалі кошти були переведено в готівку та привласнено. Насправді ж роботи з ремонту геофізичного обладнання має виконувати сама Київська геологорозвідувальна експедиція, що зафіксовано у її Положенні, зазначили в УСБУ.

За ініціативи СБУ була проведена перевірка із залученням спеціалістів КРУ, яка встановила розтрату бюджетних коштів.

Вказана кримінальна справа з обвинувальним висновком направлена до прокуратури Києва для подальшої передачі до суду.