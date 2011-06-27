Українським автомобілістам дозволили знімати дії даїшників

Київ. 27 червня. УНІАН. Комітет ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності в листі від 1 червня 2011 N04-19/12-1092 і Мін'юст у листі від 8 червня 2011 N8648-0-26-11 погодилися з тим, що громадяни мають право знімати дії співробітників ДАІ на фото-і відеокамери і диктофони.

Головний аргумент комітету ВР - чинне законодавство України не містить заборони щодо аудіо-, фото-, відеофіксації водіями дій працівників ДАІ під час несення ними служби або оформлення адміністративних матеріалів.

Зате згідно з ч. 4 ст. 55 Конституції кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Разом з тим, дії водія не повинні перешкоджати виконанню працівником ДАІ своїх функціональних обов'язків.

Мін'юст, при цьому, надав інше обґрунтування, пов'язане із забезпеченням доступу до публічної інформації, що відображено в ст.1 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Нагадаємо, що аналогічну позицію також висловило і МВС.

ТСН