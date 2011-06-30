На Херсонщині таджиків нелегально залучають до сільгоспробіт

Херсон. 30 червня. УНІАН. В Херсонській області порушено кримінальну справу проти підприємців, які привезли на сільськогосподарські роботи більше 100 нелегалів з Таджикистану.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі прокуратури Херсонської області, в ході розслідування встановлено, що керівництво одного із товариств з обмеженої відповідальністю доставило та розмістило на земельних ділянках Чорнянської сільської ради 106 осіб Республіки Таджикистан, які прибули у пункт пропуску Сімферополь. За інформацією самих нелегалів, вони прибули до України на сільськогосподарські роботи для заробітку.

За інформацією Херсонського обласного центру зайнятості, вказане ТОВ дозвіл на працевлаштування іноземців не отримувало.

Каховською міжрайонною прокуратурою за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами вказаного ТОВ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Наразі досудове слідство у справі триває.