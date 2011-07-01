На Харківщині сільгоспкультури вирощували на древніх курганах

Харків. 1 липня. УНІАН. На Харківщині порушено кримінальну справу проти керівників фірми, яка чотири роки незаконно вирощувала сільськогосподарські культури на древніх курганах.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, незаконна діяльність фірми призвела до розорювання 7 курганів, які є пам’ятками археології, державі завдано збитків на суму понад 1 млн. 56 тис. грн.

Працівники фірми вирощували сільгоспкультури в районі курганів протягом 2007-2011 років на площі майже 185 гектарів.

За фактом зловживання службовим становищем службовими особами цього товариства з обмеженою відповідальністю Харківською міжрайонною природоохоронною прокуратурою порушено кримінальну справу за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України.