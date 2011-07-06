Київ. 6 липня. УНІАН. Вища рада юстиції (ВРЮ) змінила свою структуру на вимогу закону про доступ до публічної інформації.

Як сьогодні повідомили УНІАН в прес-службі Вищої ради юстиції, таке рішення ухвалено на засіданні 5 липня.

Зокрема, до функцій управління з питань попереднього розгляду звернень та організації прийому громадян включено роботу щодо розгляду запитів на інформацію. Таким чином, вказаний підрозділ перейменовано на управління по роботі зі зверненнями, запитами на інформацію та забезпеченню особистого прийому громадян.

Назву відділу попереднього розгляду письмових звернень змінено на відділ по роботі зі зверненнями; назву відділу організації прийому громадян – на відділ розгляду запитів на інформацію та забезпечення особистого прийому громадян.

Крім того, на засідання 5 липня Вища рада юстиції ухвалила рішення про призначення 13 суддів на адміністративні посади за поданням ради суддів загальних судів, двох суддів – за поданням ради суддів адміністративних судів.

Прийнято рішення про внесення подання про звільнення шести суддів з посад за загальним обставинами, а саме: одного суддю – у зв’язку із закінченням строку, на який призначено суддю, чотирьох – у відставку, одного – за власним бажанням.

На засідання ВРЮ було винесено 34 пропозиції членів Вищої ради юстиції щодо звільнення 30 суддів з посад за порушення присяги. 19 пропозицій було відхилено, розгляд решти відкладено.

ВРЮ також затверджено матеріали 10 перевірок щодо 12 суддів з висновком про відсутність підстав для внесення подання про звільнення цих суддів з посад за порушення присяги та матеріали двох перевірок щодо шести суддів Верховного Суду України – з висновком про відсутність підстав для відкриття стосовно них дисциплінарного провадження.