Скажений пес покусав дев’ятьох осіб
15:24, 06 липня 2011Кримінал
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Пес бродячий
Кіровоград. 6 липня. УНІАН. На Кіровоградщині хворий на сказ бродячий пес покусав дев’ятьох перехожих. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС в Кіровоградській області.
Подія сталась в смт. Смоліно Маловисківського району 4 липня. Тварину вбили, її хворобу підтверджено результатами дослідження ветеринарної лабораторії.
Всі постраждалі привиті від правця та антирабічною вакциною. Наразі вони перебувають під наглядом медиків у лікарняних закладах за місцем проживання.
Фахівцями СЕС проведено комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів.
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