Міліція у Печерському суді діяла в рамках закону

Юлія Тимошенко виходить із зали суду

Київ. 6 липня. УНІАН. Міліція сьогодні у Печерському районному суді Києва під час розгляду кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО діяла в рамках закону.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Управління зв’язків з громадськістю МВС України.

«Відповідно до Конституції України, правосуддя в нашій країні здійснюється виключно судами. Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється. Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території нашої держави.

Відповідно до ст. 8 Конституції України, норми Конституції є нормами прямої дії. Всі громадяни України є рівними перед судом, в тому числі – і народні депутати України. За порушення порядку під час судових засідань народні депутати України можуть нести відповідальність наряду з іншими учасниками процесу – в тому числі й адміністративну відповідальність. За скоєння протиправних дій за рішенням суду вони можуть бути видалені із зали засідань», - наголошують в УГЗ МВС.

Суддя Родіон Кірєєв

«Таким чином, сьогодні в залі судових засідань Печерського районного суду м. Києва міліція діяла в рамках Закону, виконуючи рішення суду. Окрім того, керівництвом міліції м. Києва готується звернення до голови Верховної Ради України та Комітету Верховної Ради України з питань депутатської етики щодо неприпустимості протиправних дій з боку народних депутатів України в ході судового процесу за участю Юлії ТИМОШЕНКО», - сказано у повідомленні Управління зв’язків з громадськістю МВС України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбулось чергове засідання Печерського райсуду столиці з розгляду справи за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні газових угод з Росією у 2099 році.

На засіданні суддя Печерського суду Родіон КІРЄЄВ вимагав за порушення порядку видалити із зали народного депутата Михайла КОСІВА. Депутат відмовився виходити. Після чого парламентарію стало зле і його забрала «швидка».

Пізніше в залі суду виник конфлікт між народними депутатами від опозиції та працівниками судової міліції «Грифон», які на вимогу судді за порушення порядку на засіданні намагалися примусово видалити із зали народного депутата Євгена СУСЛОВА. Потім бійці спецпідрозділу «Беркут» силоміць вивели із зали депутата Є.СУСЛОВА. Пізніше за порушення порядку із зали суду було виведено Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО звертаючись до Р.КІРЄЄВА сказала: «Ви - нелюдь!».

Представники прокуратури

У відповідь на ці слова Ю.ТИМОШЕНКО суддя сказав: «Враховуючи, що підсудна своїм висловленням прямо ображала головуючого, суд і судову систему тільки через те, що на провадженні судді КІРЄЄВА перебуває ця справа, суд ставить на обговорення питання щодо видалення підсудної з зали суду на одне судове засідання».

У свою чергу представники прокуратури підтримали пропозицію судді.

«У зв’язку з тим, що підсудна грубо порушує порядок в залі судового засідання, не дивлячись на неодноразові попередження, суд постановив видалити підсудну з зали суду», - сказав Р.КІРЄЄВ.