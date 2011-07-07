На Харківщині за вимагання затримано заступника мера одного з міст

Харків. 7 липня. УНІАН. За вимагання хабара в розмірі 15 тис. доларів затримано першого заступника міського голови одного з міст Харківської області та його спільника.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на першого заступника прокурора області Олександра КИРИЛЮКА.

За його даними, чиновник вимагав гроші у підприємця «за неініціювання перед органами місцевого самоврядування питань про прийняття рішень, інших актів, які могли б перешкоджати підприємницькій діяльності вказаної особи».

Стосовно посадовця та його спільника прокуратура області порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара). Обоє перебувають під вартою. У справі ведеться слідство.

Деякі інформагентства Харкова повідомили, що за хабар затримано заступника мера Чугуєва.

Перший заступник Чугуївського міського голови Юрій ВАРЖЕЇНОВ у коментарі кореспонденту УНІАН спростував інформацію про затримання бодай одного з заступників Чугуївського міського голови. «Це не відповідає дійсності, слава Богу! У нас є я, перший заступник, ЖКГ є, і є заступник з гуманітарних питань. Усі на місці, нічого подібного немає. Принаймні тут усе нормально, все спокійно», - підкреслив Ю.ВАРЖЕЇНОВ.