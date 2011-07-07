Україна приєднається до Конвенції, що застосовується до ДТП

Київ. 7 липня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про приєднання України до Конвенції про право, що застосовується до дорожньо-транспортних пригод».

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 15 червня.

Конвенція встановлює спільні положення про право, що застосовується до цивільної недоговірної відповідальності, що виникає внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Згідно з конвенцією, для її цілей під дорожньо-транспортною пригодою розуміють пригоду за участю одного чи більше транспортних засобів, моторизованих чи ні, і яка пов’язана з рухом на дорогах загального користування, на територіях, відкритих для громадськості або на приватних територіях, до яких мають доступ окремі особи.

Конвенцією передбачено, що її метою є визначення права, що застосовується до цивільної недоговірної відповідальності, яка виникає внаслідок дорожньо-транспортних пригод, а також визначено випадки, у яких Конвенція не застосовується.

Зокрема, встановлено загальне правило, відповідно до якого правом, яке застосовується, є внутрішнє право держави, у якій відбулася пригода.

Також документом визначено правила щодо порядку приєднання до конвенції, набрання нею чинності, поширення її дії, а також висловлення заяв та денонсації.