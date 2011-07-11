На Львівщині з хабарем затримали заступника міського голови Стебника
16:40, 11 липня 2011Кримінал
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Прокуратура порушила справу
Львівська область. 11 липня. УНІАН. На Львівщині затриманий «на гарячому», під час вимагання та отримання хабара, заступник міського голови Стебницької міської ради.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, державний службовець вимагав хабар від приватного підприємця в розмірі 1000 доларів США «на розміщення хлібних кіосків в м. Стебнику».
Посадовця було затримано під час отримання хабара.
По даному факту прокуратурою м. Дрогобича порушено кримінальну справу за вчинення злочину передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України.
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