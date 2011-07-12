Приватна фірма незаконно видобувала вугілля на Донеччині

Київ. 12 липня. УНІАН. Співробітники СБУ викрили та припинили протиправну діяльність керівника одного з приватних підприємств Донецької області, який розробив протиправну схему незаконного вуглевидобутку.

Як повідомили УНІАН у прес-центр СБ України, у 2011 році приватна фірма уклала угоду з одним із державних підприємств регіону, згідно з якою мала право використовувати лише поверхневий комплекс її території. Однак підприємець всупереч вимогам правил безпеки та не маючи дозволу на розробку надр організував на ділянці видобуток вугілля.

Співробітники СБУ встановили, що протягом березня-травня ц.р. було незаконно видобуто понад 3 тис. тонн вугілля, чим спричинено матеріальної шкоди державі на суму майже 2,3 млн. гривень.

У будівлях компанії виявлено 59 зарядів вибухової речовини амоніт та 39 електричних детонаторів, які призначаються для підривних робіт у шахтах, і які зберігалися незаконно.

За матеріалами СБУ органами прокуратури стосовно посадовця порушено кримінальну справу за ч.3 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень, яке спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

