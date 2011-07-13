Охоронці Януковича беруть участь у турнірі бодігардів

Київ. 13 липня. УНІАН. У Києві за участю бодігардів перших осіб держави розпочався 7-й турнір Міжнародної ліги професійних тілоохоронців (IPBL).

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Управління державної охорони України.

Участь у турнірі беруть 12 команд з України, Росії, Естонії та Молдови.



При цьому до складу українських команд - до збірних УДО України та МВС України - увійшли не кадрові спортсмени, а реальні правоохоронці, які щодня забезпечують безпеку вищих посадових осіб держави, відомих політиків і бізнесменів.

У програмі змагань - показові демонстрації навичок елітних підрозділів УДО - служби безпеки Президента України та офіцерів підрозділу спецпризначення, який здійснює підтримку охорони у разі нападу на кортеж та в інших надзвичайних ситуаціях; спаринги з рукопашного бою; завдання з убезпечення охоронюваної особи під час пересування містом в автомобілі, при відвідуванні стадіону; практична стрільба; екстремальне керування автомобілем та надання першої медичної допомоги.

Крім того, у рамках турніру проводяться практичні семінари з підвищення професійного рівня підготовки бодігардів, а також ініціюється створення міжнародної професійної мережі тілоохоронців, що особливо актуально у тому числі з точки зору забезпечення підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

«Основна мета турніру - провести аудит тілоохоронців державних і недержавних структур, які здійснюють охоронну діяльність і забезпечують безпеку особи», - заявив віце-президент Міжнародної ліги професійних тілоохоронців України Олег ПАРИНОВ.

Турнір проходить за підтримки УДО України з ініціативи IPBL, а також українського відділення Міжнародної конфедерації практичної стрільби (IPSC) та Федерації рукопашного бою України.