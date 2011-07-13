Пшонку і Могильова просять знайти видавців фальшивки «ДТ»

Київ. 13 липня. УНІАН. 20 народних депутатів з різних фракцій Верховної Ради України (Партії регіонів, «БЮТ-Батьківщина», «Наша Україна – Народна Самооборона») направили генеральному прокурору України Віктору ПШОНЦІ та міністру внутрішніх справ Анатолію МОГИЛЬОВУ звернення, в якому просять з’ясувати обставини незаконного використання логотипу газети «Дзеркало тижня. Україна» та розповсюдження газети без вихідних типографічних даних.

Про це УНІАН повідомила народний депутат від НУ-НС Ірина ГЕРАЩЕНКО, яка також підписала звернення.

Підставою для звернення, за словами І.ГЕРАЩЕНКО, стала «справжня війна, оголошена популярному і авторитетному тижневику, його керівництву і всьому колективу». Вона нагадала, що протягом останнього місяця у Києві біля кількох станцій метро, зокрема «Печерська», «Арсенальна», «Лівобережна», невідомі розповсюджували газети з логотипом «Дзеркало тижня. Україна». Ця листівка імітує верстку, кольорову гаму та дизайн відомого українського видання «Дзеркало тижня. Україна» і містить наклепницькі й образливі для колективу та керівництва видання матеріали.

Використання логотипу є порушенням авторських прав видавців, окрім того, в листівці не було вказано будь-яких вихідних відомостей (про авторів, тираж, типографію), що також є порушенням закону «Про видавничу справу».

Крім того, зміст матеріалів фальшивки, на думку народних депутатів, містить ознаки незаконного збирання, зберігання, використання або поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.

Невідомі «видавці» продовжують розсилати на різні адреси листи від імені колективу редакції, під якими стоять фальшиві підписи знаних журналістів «ДТ».

«Ця провокація проти газети отримала широкий резонанс в журналістських колах, обурення щодо ситуації, яка склалася, висловили багато авторитетних видань, громадських організацій, зокрема і Національна спілка журналістів України. Створюється небезпечний прецедент, коли невідомі особи від імені шанованих журналістів розсилають фальшиві листи, видають невідомого походження листівку без вихідних даних і діють абсолютно безкарно. Ми чекаємо, що правоохоронні органи з’ясують, де це друкується і ким видається», - наголосила І.ГЕРАЩЕНКО.

