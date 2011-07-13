Прокуратура порушила справи щодо посадовців ФПУ

Київ. 13 липня. УНІАН. Прокуратура Києва порушила 6 кримінальних справ за фактами зловживань посадовцями Федерації профспілок України, до суду заявлено 4 позови про визнання незаконними угод про відчуження санаторно-курортних закладів.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, прокуратурою Києва викрито непоодинокі факти зловживань посадовцями Федерації профспілок України при отриманні фінансової допомоги від підпорядкованих господарюючих структур, їх участь у протиправних схемах заволодіння коштами санаторно-курортних закладів. Порушено низку кримінальних справ.

Зокрема, прокурором Деснянського району 5 липня 2011 року порушено кримінальну справу за ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України за фактами зловживання службових осіб Федерації профспілок України за попередньою змовою з посадовцями Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, які при закупівлі у 2007-2009 роках за державні кошти путівок примушували санаторно-курортні заклади укладати договори страхування фінансових ризиків з окремими комерційними страховими компаніями. Внаслідок завищення страхового тарифу страхові компанії незаконно заволоділи коштами на суму понад 42 млн. грн.

Крім того, у прокуратурі зазначають, що, діючи з корисливих мотивів, службові особи Федерації профспілок України перераховували кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності. Встановлено, що у квітні 2010 року одному із товариств у Київській області, що не мало необхідної кваліфікації та працівників, а також не здійснювало діяльність за місцем реєстрації, було перераховано 1,75 млн. грн. нібито на організацію святкування першотравневих свят. Прокуратурою Києва 8 липня 2011 року та 11 липня 2011 року за цими фактами порушено кримінальні справи за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна), ч.1 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.

Також встановлено, що через відсутність належного контролю керівництва Федерації профспілок України службові особи ПрАТ ”Укрпрофоздоровниця” вдавалися до виведення мільйонних сум коштів підприємства за фіктивними угодами купівлі-продажу цінних паперів. Зокрема, прокуратурою Печерського району м. Києва розслідується за ч.3 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України кримінальна справа щодо керівників вказаного акціонерного товариства, які за 8,5 млн. грн. придбали акції підприємств, реальна вартість яких становить лише 30 тис. грн.

Крім того, органи прокуратури з’ясували, що, запровадивши практику систематичного перерахування підпорядкованими комерційними структурами коштів під виглядом фінансової допомоги, службові особи Федерації профспілок умисно не сплачували податки до бюджету. «Лише упродовж 2009-2011 років Федерацією та ПрАТ ”Укрпрофтур” не сплачено майже 2,8 млн. грн. Прокуратурою міста за цими фактами 11 липня 2011 року порушено кримінальні справи за ч.1, ч.2 ст.212 (ухилення від сплати податків), ч.2 ст.364 (зловживання владою, службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

У Генпрокуратурі наголошують, що робота органів з питань захисту інтересів держави та членів профспілок продовжується.