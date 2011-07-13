Митний союз заборонив ввезення продуктів тваринництва з України
Більшості українських підприємств
Київ. 13 липня. УНІАН. Представники національних ветеринарних органів держав–членів Митного союзу прийняли рішення тимчасово заборонити ввезення продуктів тваринного походження більшості українських сільгосппідприємств.
Про це повідомляється на офіційному сайті Россільгоспнагляду.
Згідно з повідомленням, в результаті переговорів, в яких взяли участь представники Россільгоспнагляду, Мінсільгосппроду Білорусі і Мінсільгоспу Казахстану, було ухвалено рішення ввести тимчасові обмеження до подання протягом одного календарного місяця матеріалів про усунення зазначених під час інспекції недоліків на постачання продукції шести українським підприємствам - ТОВ «ПО «Моліс» (виробництво молочної продукції), ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД» (забій великої рогатої худоби), ДП «М`ясокомбінат «Зоря» (забій великої рогатої худоби і свиней, ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат», ПАТ «Конотопм’ясо» (забій великої рогатої худоби, свиней, оброблення і зберігання яловичини і свинини), ТОВ «Молочний Дім».
Вирішено також вважати такими, що не пройшли інспекцію у зв`язку з непідтвердженням виконання ветеринарно-санітарних норм Митного союзу і Росії і відповідно до цього ввести тимчасові обмеження на ввезення на територію Митного союзу продукції 22 підприємств - ТОВ «Сартак» (забій великої рогатої худоби), Крижопіьськи філіал ТОВ ”ІНТЕР ФУД”, ТОВ «Елітекс» (виробництво готової м`ясної продукції), ТОВ ”Комплекс Агромарс” (забій птиці, оброблення, переробка, упаковка і зберігання м`яса птиці), ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Прилуки-агропереробка» (забій великої рогатої худоби, свиней). ВАТ «Звенигородський сироварний комбінат», ПАТ «Жашківський маслозавод», ПАТ «Літинський молочний завод», ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат», ПАТ «Куп’янський молочно-консервний комбінат, ТОВ «Свіженька» (забій великої рогатої худоби і свиней, оброблення яловичини і свинини), «М`ясопереробний комплекс ЛТД» (забій птиці, оброблення, упаковка, зберігання м`яса птиці).
На даний момент не можуть бути включені в реєстр підприємств-постачальників ПАТ «Вімм-білль-данн Україна» (виробництво молочної продукції), філіал ПАТ ”Вімм-білль-данн Україна” - ”Харківський молочний комбінат” (виробництво молочної продукції), ПАТ «АПК-ІНВЕСТ» (забій свиней, оброблення, зберігання свинини, виробництво готової м`ясної продукції), ТОВ «Заготзбут» (забій великої рогатої худоби, свиней, оброблення яловичини і свинини), ПАТ «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів» (забій свиней, оброблення свинини), ТОВ «Тавр Плюс» (забій свиней, оброблення, зберігання свинини, виробництво готової м`ясної продукції), ПАТ «Дружба народів Нова» (забій птиці, оброблення м`яса птиці), ТОВ ”Літинський м`ясокомбінат” (забій великої рогатої худоби), ТОВ «Заготсервіс» (забій великої рогатої худоби, виробництво яловичини) і ТОВ «Ермій» (забій ВРХ, зберігання яловичини).
За підсумками переговорів вирішено зберегти право постачань продукції тваринного походження в Російську Федерацію усього з трьох підприємств, ТОВ «Техмолпром» (виробництво молочної продукції), ЗАТ «Хмельницька маслосирбаза» (виробництво молочної продукції) і ТОВ «Птахофабрика Снятинська Нова» (вирощування гусаків, забій птиці, виробництво готової продукції), а також включити в Реєстр підприємств третіх країн підприємство ТОВ «ВМП» (забій свиней).