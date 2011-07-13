На Кіровоградщині за скоєння наркозлочинів притягнуто 308 осіб

Кіровоград. 13 липня. УНІАН. Протягом січня-червня 2011 року на Кіровоградщині до кримінальної відповідальності за скоєння наркозлочинів притягнуто 308 осіб, у тому числі 74 причетних до збуту наркотиків.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС в Кіровоградській області.

Протягом 6 місяців цього року працівниками органів внутрішніх справ виявлено 755 фактів незаконного обігу наркотиків, проведено понад 170 оперативних закупівель, ліквідовано два міжнародні канали надходження в Україну наркотичних засобів, задокументовано 58 злочинів, пов’язаних зі збутом наркотиків та скоєних групами осіб.

Із незаконного обігу вилучено близько 600 кг наркотичних засобів та психотропних речовин, а також 705 доз лікарських засобів.

Зокрема, у червні 2011 року за результатами міждержавної операції «Канал-2011» правоохоронцями Кіровоградщини виявлено 19 фактів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, порушено 12 кримінальних справ.