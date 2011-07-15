На Миколаївщині порушено справу проти керівників КП
Незаконно отримали 3,1 млн. грн. субвенції
Миколаївська область. 15 липня. УНІАН. На Миколаївщині порушено справу проти посадовців КП “Теплопостачання та водоканалізаційне господарство”, які незаконно отримали з державного бюджету субвенцію в сумі 3,1 млн. гривень.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в Миколаївській області прокуратурою міста Южноукраїнська порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.222 КК України (шахрайство з фінансовими ресурсами) відносно посадових осіб комунального підприємства “Теплопостачання та водоканалізаційне господарство”.
Вони впродовж 2008-2009 років незаконно включили в розрахунки з різниці в тарифах амортизацію безоплатно переданих основних засобів, у результаті чого отримали з державного бюджету субвенцію в сумі 3,1 млн. гривень.