На Миколаївщині порушено справу проти керівників КП

Миколаївська область. 15 липня. УНІАН. На Миколаївщині порушено справу проти посадовців КП “Теплопостачання та водоканалізаційне господарство”, які незаконно отримали з державного бюджету субвенцію в сумі 3,1 млн. гривень.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в Миколаївській області прокуратурою міста Южноукраїнська порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.222 КК України (шахрайство з фінансовими ресурсами) відносно посадових осіб комунального підприємства “Теплопостачання та водоканалізаційне господарство”.

Вони впродовж 2008-2009 років незаконно включили в розрахунки з різниці в тарифах амортизацію безоплатно переданих основних засобів, у результаті чого отримали з державного бюджету субвенцію в сумі 3,1 млн. гривень.