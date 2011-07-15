На Харківщині вибухнув автомобіль, який перевозив балони з газом

Харків. 15 липня. УНІАН. Сьогодні близько 3:00 в селищі Васищєво Харківського району під час руху загорівся та вибухнув автомобіль ВАЗ-2107, який перевозив балони зі скрапленим газом.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, пожежа була ліквідована трьома підрозділами рятувальників о 03:45.

Внаслідок пожежі водій легковика отримав опіки 80% тіла, і наразі знаходиться в опіковому центрі Харкова.

Причини загоряння з’ясовують правоохоронні органи.