Невідомі залишили біля міськради Здолбунова протитанкову міну



Рівне. 15 липня. УНІАН. Невідомі особи залишили протитанкову міну на узбіччі дороги біля будівлі Здолбунівської міської ради у Рівненській області.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в області.

Як зазначили в УМВС, 11 липня міну виявив 23-річний мешканець Здолбунова, який привіз її на велосипеді у райвідділ міліції.

До відділення прибули експерти-вибухотехніки науково-дослідного експертно-криміналістичного центру УМВС в Рівненській області, які локалізували та вилучили пристрій для проведення дослідження. Згідно із висновком експертів, предмет, виявлений на вулиці Здолбунова, є навчальною міною. Знайдений корпус учбової протитанкової міни «ТМ-62М» небезпеки для перехожих не становив.

Наразі правоохоронці з’ясовують, яким чином цей вибуховий пристрій потрапив на узбіччя дороги поблизу міськради.