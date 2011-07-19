У Запоріжжі затримали "мінера" гуртожитку медуніверситету

Київ. 19 липня. УНІАН. У Запорізькій області правоохоронці за неправдиве повідомлення про замінування затримали 22-річного жителя села Григорівка Запорізького району.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 11 липня, о 19.45, до чергової частини ГУМВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення, що на номер «101» зателефонував невідомий та повідомив, що гуртожиток медичного університету, розташований на проспекті Маяковського, заміновано. На місце пригоди прибули керівники ГУМВС, прокуратури, вибухово-технічна служба НДЕКЦ ГУМВС України в Запорізькій області та слідчо-оперативна група.

З гуртожитку було евакуйовано 126 мешканців та двох працівників. Після огляду будівлі небезпечних предметів не було знайдено.

Сьогодні вночі працівники Орджонікідзевського райвідділу міліції затримали телефонного «мінера». Ним виявися 22-річний житель села Григорівка Запорізького району.

Підозрюваний розповів, що на початку липня на місцевому пляжі він познайомився з дівчиною, мешканкою гуртожитку медичного університету. Ввечері 11 липня він провів її до гуртожитку та намагався зайти в гості. Та через те, що був напідпитку, його туди не впустили. Саме в цей час у ображеного молодика і назрів план помсти. Він вирішив «відігратися» на адміністрації «негостинного» закладу. За розрахунками зловмисника телефонний дзвінок із загрозою вибуху повинен був принести чималий клопіт керівництву гуртожитку.

Безглуздий жарт обернувся для молодого чоловіка кримінальною відповідальністю та відшкодуванням чималих матеріальних збитків.

Стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 259 «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності» Кримінального кодексу України якою передбачається обмеження волі на строк до п'яти років.

