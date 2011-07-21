Журналіста з Херсона звинувачують у завданні ушкоджень депутату

Херсон. 21 липня. УНІАН. Керівнику Херсонської обласної організації «Комітет виборців України», відомому журналісту і правозахиснику Дементію БІЛОМУ висунули звинувачення у завданні легких тілесних ушкоджень підприємцю, а нині і депутату міськради від ПР Віктору ШЕВЧУКУ.

Як передає кореспондент УНІАН про це заявив сам Д.БІЛИЙ, виступаючи на місцевому радіо «Софія».

Зокрема, за інформацією Д.БІЛОГО, йому пред`явлене звинувачення за ст. 125 ч. 2 Кримінального кодексу України. «Умисне легке тілесне ушкодження».

Він додав, що слідчий Суворовського райвідділу ЮВЧЕНКО вважає, що на звіті мера у драмтеатрі 14 вересня 2010 року правозахисник умисне завдав легких тілесних ушкоджень В.ШЕВЧУКУ, що призвело до короткочасного розладу його здоров`я.

Як повідомляв УНІАН, під час громадського звіту мера Херсона Володимира САЛЬДА журналіста Д.БІЛОГО, який закликав мера впустити до зали усіх охочих журналістів і депутатів від опозиції, виштовхали із зали підлеглі В.САЛЬДА. А в коридорі театру його почали «вгамовувати» лояльні до мера люди – у тому числі і його кум, а нині депутат від ПР В.ШЕВЧУК.

Захищаючись від побоїв, журналіст відмахнувся рукою, на якій висів фотоапарат, ним він зачепив нападаючого В.ШЕВЧУКА. Під час бійки обидва одержали тілесні ушкодження.

За фактом інциденту спочатку було порушено дві кримінальні справи, які суддя Суворовського райсуду Оксана КУЗЬМІНА об`єднала в одну.

Причому кожний з фігурантів був у справі одночасно і звинувачуваним, і потерпілим. Потім вона відправила справу на дослідування. В процесі дослідування В.ШЕВЧУК з обвинувачуваних перекваліфіковувався у потерпілого.

Прокуратура Херсона внесла апеляцію на це рішення судді, оскільки, на думку прокурора, ухвала прийнята з «істотними порушеннями вимог кримінально-процесуального законодавства».