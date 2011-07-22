Міліція затримала молодиків, які знущалися над старшим чоловіком

Київ. 22 липня. УНІАН. Столична міліція затримала трьох зловмисників, які знущалися над літнім чоловіком.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні, в результаті комплексу оперативно-розшукових заходів, працівники управління по боротьбі з кіберзлочинністю та торгівлею людьми столичного Главку міліції затримали трьох підозрюваних на Полтавщині.

Попередньо з’ясовано, що молоді люди, віком від 20 до 23 років, ще влітку 2008 року в одному з сіл Глобінського району вчинили хуліганські дії стосовно місцевого дідуся. Свої протиправні дії хулігани фільмували на мобільний телефон, а згодом відео розповсюдили в мережі Інтернет через ресурси однієї з сусідніх держав. На українських сайтах відео ролик з’явився у другій декаді липня цього року.

Це стало підставою для порушення кримінальної справи. 15 липня цього року, слідчим відділом Печерського райуправління столичної міліції порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 296 «Хуліганство» Кримінальною кодексу України за фактом хуліганських дій групи осіб, які знущалися над чоловіком похилого віку.

Затримані зізналися у скоєному. Тривають слідчі заходи щодо встановлення причин та обставин вчиненого злочину.

Як повідомляв УНІАН, міліція звернулася до громадськості з проханням допомогти встановити осіб, які вчиняли хуліганські дії проти літньої людини, а також встановити особу потерпілого.