На дорозі Київ-Одеса в ДТП загинуло чотири особи
09:52, 25 липня 2011Кримінал
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Лобове зіткнення двох легковиків
Одеса. 25 липня. УНІАН. 23 липня о 22.14 у Роздільнянському районі Одеської області на 434-му км автодороги Київ – Одеса, водій автомобіля «Toyota Rav4» скоїв бокове зіткнення з легковим автомобілем «Daewoo Lanos», який здійснював розворот у міжсмуговому проїзді.
Внаслідок ДТП загинуло 4 особи та 1 особу з травмами у важкому стані госпіталізовано, автомобіль «Daewoo Lanos» згорів.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Одеській області.
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