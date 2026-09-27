Трамп не захотів відповідати, чи може Україна виготовляти ракети для Patriot, - CNN

Раніше Зеленський повідомив журналістам, що під час зустрічі Трамп сказав, що Україна "отримає ліцензію на виробництво ракет Patriot".

Президент США Дональд Трамп відмовився підтвердити, чи погодився він дозволити Україні виробляти ракети для систем Patriot з метою відбиття російських атак - про таку згоду днем раніше заявив президент України Володимир Зеленський. Про це пише CNN.

Зазначимо, що раніше цього тижня лідери двох країн зустрілися на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. У п’ятницю Зеленський повідомив журналістам, що під час зустрічі Трамп сказав, що Україна "отримає ліцензію на виробництво ракет Patriot".

Однак, коли в суботу телеканал запитав Трампа про можливу ліцензійну угоду, той підтвердив, що обговорював із Зеленським ці надзвичайно важливі ракети-перехоплювачі, але перевів розмову на заклик до України та Росії укласти угоду для припинення конфлікту.

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"Ми обговорювали безліч різних тем, і щодо багатьох із них... досягли повного взаєморозуміння. Але знаєте, чого я від нього хочу? Щоб він уклав угоду. Я хочу, щоб він домовився з Путіним, а Путін - з ним", - сказав Трамп про зустріч.

Важливо, що ракети-перехоплювачі для Patriot - одні з небагатьох видів озброєння, здатних збивати балістичні ракети. Однак нещодавній дефіцит цих боєприпасів на світовому ринку змусив десятки країн поспішно зміцнювати свої системи оборони, що серйозно позначилося на поставках для України.

Зеленський давно домагається від США дозволу на виробництво цих ракет-перехоплювачів в Україні, спираючись на слова Трампа, сказані ще в липні, про те, що така домовленість (ймовірно, за участю американських компаній) можлива.

Без ракет-перехоплювачів Patriot Україні ледве вдається відбивати нещодавні масовані атаки Росії.

Ракети для Patriot

Раніше адміністрація Трампа взяла на себе юридичні зобов’язання витратити майже всі 400 мільйонів доларів, затверджених Конгресом на військову допомогу Україні, але в пакеті не буде ракет для Patriot, попри прохання Києва.

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