На Хмельниччині жінку вкусила змія
18:31, 25 липня 2011Кримінал
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Під час збирання чорниць
Хмельницький. 25 липня. УНІАН. У смт Понінка Полонського району Хмельницької області жінку 1964 р.н. вкусила змія.
Як повідомив УНІАН старший інспектор Центру пропаганди Управління МНС у Хмельницькій області Олексій Черкасов, пригода сталася у лісі під час збирання чорниць.
Потерпіла перебуває у хірургічному відділенні Полонської центральної районної лікарні. Її стан медики оцінюють як задовільний.
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