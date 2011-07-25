На Хмельниччині жінку вкусила змія

18:31, 25 липня 2011
Кримінал
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Під час збирання чорниць

Хмельницький. 25 липня. УНІАН. У смт Понінка Полонського району Хмельницької області жінку 1964 р.н. вкусила змія.

Як повідомив УНІАН старший інспектор Центру пропаганди Управління МНС у Хмельницькій області Олексій Черкасов, пригода сталася у лісі під час збирання чорниць.

Потерпіла перебуває у хірургічному відділенні Полонської центральної районної лікарні. Її стан медики оцінюють як задовільний.

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