На Хмельниччині жінку вкусила змія

Хмельницький. 25 липня. УНІАН. У смт Понінка Полонського району Хмельницької області жінку 1964 р.н. вкусила змія.

Як повідомив УНІАН старший інспектор Центру пропаганди Управління МНС у Хмельницькій області Олексій Черкасов, пригода сталася у лісі під час збирання чорниць.

Потерпіла перебуває у хірургічному відділенні Полонської центральної районної лікарні. Її стан медики оцінюють як задовільний.