Прес-конференція голови Українського юридичного товариства Березюка та адвокатів Сірого і Плахотнюка

11:22, 28 липня 2011
Кримінал
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О 14.30, в інформаційному агентстві УНІАН (Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція голови Українського юридичного товариства Олега БЕРЕЗЮКА, захисників екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у судовому процесі Миколи СІРОГО та Олександра ПЛАХОТНЮКА.

Тема прес-конференції: «Новий етап Печерського судилища: цькування захисників Юлії ТИМОШЕНКО розпочалося».

Телефони для довідок: 527-70-84, 067-323-60-44.

 

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