Прес-конференція голови Українського юридичного товариства Березюка та адвокатів Сірого і Плахотнюка

О 14.30, в інформаційному агентстві УНІАН (Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція голови Українського юридичного товариства Олега БЕРЕЗЮКА, захисників екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у судовому процесі Миколи СІРОГО та Олександра ПЛАХОТНЮКА. Тема прес-конференції: «Новий етап Печерського судилища: цькування захисників Юлії ТИМОШЕНКО розпочалося». Телефони для довідок: 527-70-84, 067-323-60-44.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter