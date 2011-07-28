Прес-конференція голови Українського юридичного товариства Березюка та адвокатів Сірого і Плахотнюка
11:22, 28 липня 2011Кримінал
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О 14.30, в інформаційному агентстві УНІАН (Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція голови Українського юридичного товариства Олега БЕРЕЗЮКА, захисників екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у судовому процесі Миколи СІРОГО та Олександра ПЛАХОТНЮКА.
Тема прес-конференції: «Новий етап Печерського судилища: цькування захисників Юлії ТИМОШЕНКО розпочалося».
Телефони для довідок: 527-70-84, 067-323-60-44.
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