Цигани видурюють гроші, видаючи себе за працівників «Львівгазу»

Львів. 28 липня. УНІАН. На Львівщині особи циганської національності, представляючись працівниками «Львівгазу», відвідують помешкання львів’ян, де під приводом надання послуг по забезпеченню газопостачання, видурюють гроші.

Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

Зокрема, 27 липня, до правоохоронців звернувся пенсіонер зі Львова, який повідомив, що до його квартири на вулиці Окружній прийшло двоє невідомих осіб циганської національності, які представилися працівниками «Львівгазу» і заволоділи його грошима в сумі 2500 гривень та 120 доларів США.